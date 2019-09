Vunki mano! loometalgutel pälvisid enim tähelepanu IT-huviring, lahe vahetund ja lugusid rääkiv linn

Publiku lemmiku auhinna üleandmisel sõnas järgmiseid loometalguid võõrustav Antsla vallavolikogu esimees Merike Prätz: “Need kolmed loometalgud, mis praeguseks on olnud, on toonud välja väga palju meie kitsaskohti, mida ongi vaja lahendada ja need on tekitanud väga palju uusi mõtteid. See toetus, mida osalejad loometalgutel läbi mentorite saavad, on niivõrd professionaalne, et kui juba mingi mõte olemas on, siis saab seda nende 48 tunni jooksul väga hästi edasi arendada.”