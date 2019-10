VIDEOLUGU: Pataljon jääb ööbima kasarmusse

«Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijal on kõige esimene võimalus saada väljaloale ajateenistuse 4. nädalal,» rääkis Kuperjanovi pataljoni ülem, major Indrek Sarap. «Kõik mehed ja naised lubame väljaloale sõduri baaskursuse lõpus ehk siis 7. nädalal.»

Pärast sõduri põhikursuse lõppu sõltub väeosast väljasaamine eelkõige teenistuse intensiivsusest. «Täiesti tavapärased on väljaload nädala sees õhtuti, kus ajateenijad käivad näiteks Võrus kinos,» selgitas Sarap. «Aga suvest tuleb meelde, kuidas palava ilmaga käidi Kubija järve ääres palli mängimas ja ujumas.»

Koju ööbima lubatakse ajateenija üldjuhul ainult sobilikul nädalavahetustel, kuid mitte igal õhtul. Selleks on omad põhjused.

Teine põhjus, miks Võrus olevad ajateenijad õhtuks koju ei saa, on kodu kaugus. «Nendest ajateenijatest, kes sellel nädalal alustavad, on ainult seitse protsenti pärit Võrumaalt ja näiteks 41 protsenti on pärit Harjumaalt,» märkis Sarap. «Ehk siis õhtusel ajal ei olekski neil kuhugi minna. Seetõttu valdav enamus meie väljalubadest saab olema nädalavahetustel.»