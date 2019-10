Võru Kagukeskuses avas uksed uus apteek

“Apteek on tänapäeva inimesele kõige kättesaadavam ja lähim koht, kust saada tervise teemal nõu ja abi,” lausus Võro Aptiik OÜ ettevõtjast proviisor, pikaajaline kohalik apteeker ja Kagukeskuse Südameapteegi juhataja Piret Stokkeby ning lisas, et tal on hea meel, et koostöös Südameapteegiga saavad nad apteegireformi muutuste taustal pakkuda Võru piirkonna inimestele jätkuvalt laia valikut apteegikaupu ja kogenud apteekrite meeskonnaga suurepärast apteegiteenust.

Proviisor Piret Stokkeby sõnul on apteegi eripäraks suur valik tugisukkade, ortopeediliste jalanõude, sisetaldade, taastusravi abivahendite ja põetusvahendite kättesaadavus kohapeal koos nõustamisega. Isikliku abivahendi kaardi alusel on võimalik tooteid apteegist osta koos riigipoolse soodustusega.

Apteegis on olemas ka nõustamiskabinet, kus saab kiirelt ning privaatselt mõõta oma esmaseid tervisenäitajaid. Apteegijuhataja sõnul mõõdetakse kohapeal väikese tasu eest kehakoostist ning sõrmeotsa verest üldkolesterooli, veresuhkru-, hemoglobiini- ning D-vitamiini taset. Vererõhumõõtmine on aga apteegis kõigile tasuta.

“Lisaks tavapärastele nõustamiskabineti teenustele saab uues apteegis teha jalatalla uuringut spetsiaalsel indikaatoralusel, mis aitab leida oma jalanõudesse sobivad sisetallad,” lausus apteegi juhataja. ”Sisetaldade valikul aitab kliente nõustaja - klienditeenindaja Kaja Kuslapuu.”

Apteegi nõustaja- klienditeenindaja Kaja Kuslapuu sõnul soovitab ta mõõtmisele end ette registreerida, kas apteegis kohapeal või helistades telefonil 782 2600. “Nõustaja kohalolekul ja sobivatel tingimustel saame aga mõõtmised teha lihtsalt apteeki sisse astudes,” märkis nõustaja-klienditeenindaja Kaja Kuslapuu ning lisas, et üks oluline tingimus mitmete mõõtmiste korral on see, et inimene ei tohiks olla eelneva kahe tunni jooksul söönud ega joonud midagi peale puhta vee.

Kagukeskuses on head apteekrid valmis kliente nõustama lahtioleku aegadel esmaspäevast reedeni kell 10-20 ja L-P 10-18. Külastajate mugavusele mõeldes on kaasaegses apteegis istekohtadega ooteala ning numbritega järjekorrasüsteem.