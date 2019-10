Xsander Solbaja tuli Euroopa meistrivõistlusel viiendaks

Solbaja võistles U18 vanuserühmas. Tulemuse saavutas ta haige põlve kiuste. «Jalg vedas natuke alt. Sel aastal on tulemused põlvevigastuse tõttu tagasihoidlikud. Aga selles suhtes ikkagi tubli tulemus, et 11 vastase seas viiendaks tulla. Ei oleks põlvemuret, oleks finaalmatšis olnud väljas,» lausus Xsanderi isa ja treener Jan Solbaja.

Absoluutkaalus Solbaja seekord vigastuse tõttu ka ei võistelnud. Peagi aga ootab ees skalpelli alla minek. «Tallinnas on kuu lõpus erakliinikus operatsioon. Muidu seda põlve korda ei saagi. Et samamoodi matil tagasi olla, tuleb üheksa kuud ravi ja taastumist. Järgmiseks sügiseks, kui on olulisemad võistlused, peab ta jälle vormis olema.»