Põlva rabi lubab pimedadki nägijaks teha

Tellijale

Taustal mängis kiriklik süntesaatorimuusika. Tervendamise ajal sai eesti keele kõrval kuulda rabi välja hõigatud heebreakeelseid lauseid, mida ta esitas tugeval ja kindlal häälel. Asjaga mitte kursis olevale inimesele need laused palju ei öelnud. Kui, siis ainult alati lõpus kostuvad «aamen, aamen», millel järgnes rõõmuhüüe ja umbes kümme sekundit tugevat plaksutamist. «Kuidas nüüd tunned? Kergemaks läks – halleluuja!» Pärast seda võttis rabi tervendatu käest kinni ja kutsus väiksele tantsule, et veenduda, kas tervenemine on aset leidnud. Kui tervise- või hingehäda suurem, tuleb rabi sõnutsi mõnikord isegi kolm korda järjest tervendusteenistusele tulla. Võrust pärit proua puhul piisas seekord ühest korrast.