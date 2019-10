Uus teenus ulatab abikäe erivajadustega inimestele

Põlva vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma sõnutsi on pilootprojektis osalemiseks Põlva- ja Võrumaal nõusoleku andnud kõik kaheksa omavalitsust.

«Pigem on tegemist taksolaadse teenusega. Teenuse vajaja pöördub esmalt valda, kes hindab ta abivajaduse ja suunab seejärel oma otsuse ühistranspordikeskusele, kellega inimene hakkab edaspidi otse suhtlema. Kui on ühekordne sõit, lähebki kirja ühekordne. Kui aga sõite on rohkem, on otsuses kirjas kas kindel summa või siis ajavahemik,» selgitas Metsma.

Sõite tuleb ühitada

«Ühistranspordikeskusele ütleb teenusesaaja, millal ja kuhu vaja sõita ning kas ta sõidab üksi või koos saatjaga. Eesmärk on võimalikult palju sõite ühitada, et näiteks Tartusse Maarjamõisa haiglasse ei sõidaks mitu autot korraga. Tõsi, kliendil tuleb sellisel juhul võib-olla natuke oodata. Samas on ka võimalik, et pärast arsti juures käimist sõidab ta tagasi hoopis teise autoga. Igal juhul ei saa autoringe väga pikaks teha,» lisas ta.

Testperiood kestab kaks aastat ning selle aja jooksul võib transpordikorralduses tulla ka muudatusi.

«Iga piirkond testib oma varianti, sest näiteks Saaremaa ning Põlva- ja Võrumaa on ju erinevad. Eesmärk ongi kasutada eri kogemusi üle-eestilise võrgustiku loomisel,» märkis sotsiaalosakonna juhataja.

Missuguseks kujuneb inimese omaosalus sõidu eest maksmisel ning kas see on kilomeetri- või korrapõhine, on veel otsustamata. «Omaosaluse tasumiseks võiks sõitjal olla näiteks kiipkaart, mis ühtlasi kinnitab sõitu. Samas peaks olema võimalik tasuda ka sularahas või pangakaardiga. On räägitud sellestki, et kehtestada võiks piirkonnapõhised taksid – näiteks üksnes linnasisese sõidu eest. Põlva vallas on omaosaluse suurus praegu 20 senti kilomeeter. Kui sõitjaid rohkem, jagavad autosolijad omavahel omaosaluse ära nagu takso ühisel kasutamisel,» rääkis Metsma.

Kombineeritud variant – ühistransport sotsiaaltranspordiga – vallavalitsuse liikme sõnul pigem kõne alla ei tule. «Kui inimene juba saab liinibussis sõita, siis järelikult ei ole ta sotsiaaltranspordi klient.»

Eesmärk ongi kasutada eri kogemusi üle-eestilise võrgustiku loomisel, ütles Põlva vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma.

Põlva vallas osutab praegu teenust OÜ Antsu Takso, kellel kasutada mitu autot. Selle aasta kaheksa kuuga on Ants Väärsi juhitava ettevõtte teenust kasutanud 76 inimest ning kulu on olnud 25 628 eurot. «Leping Väärsiga kestab oktoobrini, aga saame seda vajadusel pikendada. Tühja kohta ei tohi jääda,» toonitas Metsma.

Sotsiaalosakonna juhataja pidas võimalikuks, et riigihanke võitja võtab senised vedajad allhanget tegema. «Loodan, et uus süsteem läheb igal juhul mugavamaks. Ühistranspordikeskus suudab loodetavasti kiiremini reageerida, sest mõnikord kutsub arst enda juurde juba järgmisel päeval.»