Vallarahavas saab Väimelas tasuta ujuda

Rõuge piirkonnast viib huvilisi Väimelasse buss – nagu eelmistelgi hooaegadel. Buss sõidab Viitinasse ainult siis, kui huvilised bussijuhti eelnevalt teavitavad. Esimene peatus on nõudepeatus Viitinas. Rõuge rahvas võetakse peale Eesti Ema parklast, seejärel on peatus Sännas ja Nursis. Ujulast tagasi sõidab buss vastupidisel marsruudil (Nursi–Sänna–Rõuge–Viitina). Edasi-tagasi bussisõit maksab 1 euro, see palutakse tasuda bussijuhile täpse sularahaga.