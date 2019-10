Aukodanik juhib valla tähelepanu korrastamist ootavatele paikadele

Roheline vana puidust aed asub kohe muusikakooli ääres. Pässa sõnul ei maksaks seda seal hoida, kuna see riivab silma ja aeg-ajalt käivad noored seda lõhkumas. «Käisin Valga asevallavanema Enno Kase juures palvega, et võtke see ometi maha. See on nii kole. Külalised käivad ja vahivad. Parem saaks ilus hoov siia.»

Samuti teeb talle muret Raja tänava kõnnitee lõik kohe enne Sepa tänavaga ristumist. See on lagunenud ja suure kallakuga. Ristmiku juures aga on liiklusmärk paigaldatud keset kõnniteed ning sellest on raske mööda saada.

«Siit käib terve rajoon siia lasteaeda ja mõlemasse suurde poodi. Nii vanurid kui lapsed. Nad kogu aeg ukerdavad siin, pealegi on post keset teed. Ei saada siis seda 20-meetrist lõiku ära tehtud. Talvel on see kaldus tee veel jääs ja libe. Kõik kipuvad siin hoopis sõiduteel kõndima. Tänagi hommikul nägin, et laps tuleb sõiduteelt.»

Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Põim Kama ütles, et toonane linnavalitsus suhtles muusikakooliga aia lammutamise asjus 2017. aastal ning siis soovis kooli personal aia säilitamist.

«Kuna plangu seisukord on halvenenud, pöördus hiljuti valla poole Sirje Päss ning tegi ettepaneku aia lammutamiseks. Sama meelt on teadaolevalt ka muusikakooli direktor. Vallavalitsus kaalub eri võimalusi, kuid üldiselt ollakse seisukohal, et aia lammutamine üksi heakorraküsimust ei lahenda. Läbi tuleks mõelda kinnistu olukord tervikuna ja koostada vastav planeering. Muu hulgas vajab lahendamist Riia 2 krundi lahtine piir ning rohelise plangu lammutamisel tekkiv uus läbipääs Vee tänava hoonete suunas, samuti krundi haljastus ja hooldus,» lausus Kama.