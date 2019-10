Valgustuse ehitus seisab endise vallavanema maatüki taga

Tõrva ja Helme vahelise kergliiklustee valgustipostid on paigas, kuid keskelt on neist praegu puudu kolm, mis on märgitud puutokkidega. Vallal tuleb esmalt leida lahendus vaidlusele endise Helme vallavanemaga, kelle maale postid kerkima peavad.

FOTO: Tiit Loim