Valga vallavalitsus ootab kandidaate aasta isa tiitlile

“Valga vald on saamas kahe aastaseks ning juba teist korda anname välja valla aasta isa tiitli. Aunimetusega soovime tunnustada häid ja hoolivaid isasid, kes on oma lastele eeskujuks ja innustuseks,” sõnas vallavanem Margus Lepik.

Aasta isa konkursile sobiv kandidaat on Eesti Vabariigi kodanik, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Valga vald ning kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui perekonnas ja kes on ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma pereringi. Aasta isa aunimetus omistatakse ühele isale ainult üks kord.