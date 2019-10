Õpilasleiutajad on oodatud konkursist osa võtma

Oodatud on kõik ideed, mis aitavad lahendada meie igapäevaeluga seotud probleeme. Sel aastal juba 12. korda toimuv konkurss julgustab õpilasi loovalt mõtlema ja lahendusi leidma. Nii näiteks olid eelmisel aastal konkursile esitatud tööde hulgas: konnatatra varrest tehtud keskkonnasäästlikud ühekordsed nõud; bussipeatustesse mõeldud tark tuulevari, mis keerab oma kaitsva varjupoole alati tuule suunda; liiklejatest nutiseadmete kasutajaid eesseisva ohu eest hoiatav nutirakendus; hambahari, mille varrepesas on hambaniit; elektriauto rehvid, mis aitavad ühe laadimiskorraga läbida pikema vahemaa, ja tarkvaralahendus, mis võimaldab interneti jututubades kasutajate tuvastamist laavalambi analoogial põhineva turvalise rakenduse abil.

Möödunud aastal õpilaste teadustööde riiklikul konkursil teise koha pälvinud ja praegu Tallinna Tehnikaülikoolis ehitiste projekteerimist ja ehitusjuhtimist õppiv Alex Savolainen innustab noori leiutajaid läbi enda kogemuse: “Seda uskumatut tunnet, kui oled esimese inimesena maailmas midagi uut loonud, pole võimalik kirjeldada. See on pikk ja vaevaline tee, kus leiutaja peab tihti katsetusi otsast peale alustama. Kui aga tulemus käes, kaob hetkega kogu leiutamise vaev ja valu, ebaõnnestumised ning eksimised ununevad. Alles jääb joovastav teadmine, et just sina suudad ja saad hakkama. Ja sellest teadmisest palju tähtsamat polegi!” Lisaks toob ta esile võimaluse anda oma panus parema maailma loomisel: “Juba meie enda põlvkond seisab silmitsi ülemaailmsete probleemidega nagu näiteks toidu- ja puhta vee puudus, kliima soojenemine, ravimatud haigused ja saastumus. Neile mõtlevad iga päev lahendusi teadlased, insenerid, arstid ja leiutajad. Kuidas lahendada tänaseid ja tuleviku väljakutseid? Mismoodi jaguks kõigile süüa ja juua? Kuidas saaks kõik elada võimalikult kaua? Mida teha prügiga, mida me iga päev toodame? Mis muudaks õppimise lihtsamaks ja vaba aja huvitavamaks? Mis aitaks inimestel kaugemale jõuda? Ehk muudad just sina oma leiutisega maailma!”