Riik suunab 800 000 eurot tühjade kortermajade probleemi lahendamiseks

"Eeltööd näidisprojektis osalemiseks tuli meil teha päris pikalt, kuid algusest peale oli lootust, et meie vald projekti ettepaneku osaliseks saab. Olime saanud üle Eesti tuntuks selle poolest, et Kiviõli linnas, mis on tänaseks Lüganuse valla keskus, oli alates 2000. aastast juba ära lammutatud umbes 20 pooltühja kortermaja. Kogu selle aja me ise õppisime ja katsetasime erinevaid meetodeid kortermajade probleemi lahendamiseks, kulutasime selleks ka päris hulga aega ja omavalitsuse eelarvevahendeid," tõi esile Lüganuse vallavanem Viktor Rauam.