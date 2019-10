Üle poole Eesti noortest sööks laboriliha

Tänavu märtsis, mais ja augustis läbiviidud küsitlus, millele vastas kokku 3000 Eesti tarbijat, näitas, et kolmandik eestlastest oleks valmis sööma laboris kasvatatud liha. Söömisvalmidus on aga tunduvalt suurem nooremate vastajate hulgas: 54 protsenti 15–34-aastastest vastas, et sööks laboriliha “ilmselt” või “kindlasti”.