Võrumaa sotsiaaldemokraatide juhiks valiti Anti Allas

„Sotsiaaldemokraatide eestvedamisel on Võrumaal tehtud aastate jooksul palju häid asju ning mul on au ja suur vastutus võtta teatepulk üle sellistelt meestelt nagu Kalvi Kõva ja Ivari Padar,“ ütles Anti Allas. „Me jätkame tööd Võrumaa inimeste probleemide lahendamisel ja pingutame selle nimel, et siin oleks hea elada, võimalik tööl käia ning turvaliselt lapsi kasvatada.“