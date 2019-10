Sotsiaalkaitsesse ja kohalikku arengusse tuleb üle 21 miljoni euro lisaraha

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul võimaldab koostöö Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra Kuningriigiga arendada väga mitmeid olulisi valdkondi alates sotsiaalkaitsest ja tervishoiust kuni hariduse ja õigussüsteemini. „Sotsiaalministeeriumi põhitähelepanu kuulub rahvatervisele, sh laste liikuvale eluviisile ning teavitus- ja ennetustööle. Koostöös Tartu Ülikooliga on laste liikumisprogrammiga kavas julgustada kooliõpilasi füüsiliselt aktiivsemad olema. Eesmärk on, et projekti lõpuks 2023. aastal kasutab aktiivse kooli põhimõtteid vähemalt 140 kooli üle Eesti,“ selgitas minister Tanel Kiik.