Eakate tervisepäeval räägiti ohutusest

Kohaletulnuid tervitas Valga vallavalitsuse nimel asevallavanem Jüri Konrad: “Aastad lähevad, kuid hing jääb nooreks. Hea meel on näha kõiki erksaid ja hingelt noori inimesi, kes on täna siia kogunenud. Soovin, et teil oleks ümber palju lähedasi ja sõpru, kellega oma elutarkust jagada. Et oleks, kes teie eest hoolitsevad ja kelle eest teie hoolitsete.”