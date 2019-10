Kristlik superlõvi seikleb neljal seinal

«Sõbrad ütlesid, et see on naivism, kristlik naivism. Ma ise pole kunsti õppinud,» rääkis 40-aastaselt, pärast võõrutusravi joonistamise taasavastanud Kaido Rätsep. Seda suuresti tänu oma kaheksa-aastasele vennatütrele. «Ma olin joodik ja narkomaan, aga sain vabaks. Pühapäeviti pärast jumalateenistust käisin vennatütrel külas, värvisin seal pilte ja temalt sain inspiratsiooni joonistama hakata,» ütles Rätsep.