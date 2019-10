Maanteemuuseum kutsub õpilasi liikluskonverentsile

Konverentsi kuulajaskonda, kümneaastaseid noori peetakse täieõiguslikeks liikluses osalejaiks, mistõttu võivad nad olla täiskasvanuile partneriteks ja tähelepanelikeks abilisteks, mõistmaks turvalisuse olulisust. Laste liikluskonverentsi eesmärk on edastada selles eas õpilastele vajalikku liiklustarkust loovalt ja neile huvipakkuval viisil.

Registreerumise tähtaeg on 10. oktoober, kohtade arv on piiratud. Osalema mahub 14 grupitäit lapsi koos õpetajatega. Ühe grupi moodustavad neli last ja üks õpetaja.