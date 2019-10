Pulmaautol lõppes kütus, peigmees pidi hääletama

«Võin kinnitada, et kui hääletada pulmaauto kõrval, ise pidulikus ülikonnas, saavad kõik möödujad kõhutäie naerda,» muigas 30-aastane peigmees Siim Lengert. «Läksin autost välja, hääletasin ning absoluutselt kõik autod pidasid kinni.»

«Kohe kui jõudsime Rõugesse, Seedri puhketallu ja nägime selle koha ilu ja sealseid tiike, otsustasime, et see on õige koht,» lausus Siim. Pruutpaari peol oli pulmalisi kokku 75, esinesid bändid ja hommikuni kestnud peo lõpetas disko.