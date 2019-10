Võru linn tunnustas ja tänas õpetajaid

Aastate õpetaja 2019 tunnustuse pälvis Võru Muusikakooli akordioniõpetaja Heli Raitar. Aasta õpetajad 2019 on Võru Lasteaia Sõleke õppealajuhataja Eve Kirs, Võru Spordikooli murdmaasuusatamise treener-õpetaja Asko Saarepuu ning Võru Gümnaasiumi vene keele õpetaja Oksana Aasa, aasta noor õpetaja 2019 laureaat on Võru Kesklinna Kooli sotsiaalpedagoog Minni Aia-Utsal.

Aasta õpetaja konkurssi korraldatakse Võrus 12. aastat. Konkursiga soovib linn tähtsustada õpetaja rolli, tõsta esile edukate pedagoogide tegevust ning tunnustada Võru linna koolide, huvikoolide ja lasteaedade õpetajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isikuteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste, Võru linna ja piirkonna arengut. Kandidaate said esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.