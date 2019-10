Lõuna-Eesti haigla liitus kliinikumi e-haigusloo süsteemiga

Kliinikumi juhatuse liige-infotehnoloogiajuht Kati Korm rõhutas, et Eestis on sellise mastaabiga haiglate infosüsteemide ühisele platvormile viimine esmakordne. «Kui sageli küsitakse, miks ei ole Eestis ühte ühiselt kasutatavat haiglainfosüsteemi, siis meie kogemus näitab, et see ei ole võimatu. Aasta jooksul on kõikides Tartu Ülikooli Kliinikumi haiglates võetud kasutusele ühtne haiglainfosüsteem, mis tähendab, et kõikide kontserni haiglate patsientide haiguslood on ühes programmis koos.»