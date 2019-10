VIDEO: Põlvalased said proovida dirigendiametit

Solistina astus üles Sireli Salum, kellel on sünnipäev just sel muusikute jaoks olulisel päeval.

Viljandi noorte sümfooniaorkestriga on Jõgi paaril aastal üles astunud Mulgimaa pealinna Centrumi kaubanduskeskuses.

«Sealt tuligi mõte teha ka Põlvas midagi sellist, sh panna inimesi tänavalt orkestrit juhatama. Kes on julge, see saab proovida. Viljandis on orkestri ees olnud muusikakooli taustaga inimesi, aga ka neid, kellele lihtsalt meeldib muusikat kuulata,» rääkis ta.