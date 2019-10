Põlva- ja Võrumaa gümnasistid õppisid idufirmasid looma

Põlvamaa Arenduskeskuse avalike suhete spetsialisti Leevi Lillemäe teatel kandis noorte ettevõtluspäev nimetust "Esimene samm sinu unistuseni". Nõnda pididki õppurid pärast lühikest majandusteooriaga tutvumist leidma idufirmale kolme etteantud valdkonna hulgast innovaatilise ja elujõulise äriidee. Tingimuseks oli, et äriplaan peab lahendama meie kaaskondsete mingid konkreetsed vajadused.

Ettevõtjale omaselt tuli noortel mõelda, kuidas oma toode või teenus kliendini viia ja kuidas iduettevõte kasumisse töötada. Tunniajase ettevalmistuse järel pidid meeskonnad kahe minuti jooksul tutvustama auditooriumile kokkuvõtvalt oma ideed. Mängulise tegevuse kaudu õppisid gümnasistid esitama oma äriplaani täpselt nii, nagu start-up'ide loojad investoritele äriplaani esitavad.

Ettevõtluspäeval viisid läbi Martin Goroško, Kadri Tammai, Heleri Holm ja Brait Pilvik Tallinna Teaduspargist Tehnopol.

"Eesti on parim paik start-up'i loomiseks, sest meil on selle jaoks väga hea majanduskeskkond. Mulle tundub, et inimesed Eestis mõtlevad selliselt, et nad sobivad neid looma. Asjata ei ole tekkinud olukord, et rahvastiku arvuga võrreldes on Eesti edukate idufirmade poolest maailmas kolmandal kohal. Seega julgustan noori oma ideid proovile panema ja mitte kartma ebaõnnestuda. Teatavasti teevad investorid koostööd kõige meelsamini just nende meeskondadega, kes ei ole äriidee katsetamise nö esimesel ringil. See on mõtteviisi küsimus. Lihtsalt tuleb julgeda proovida ja samas julgeda ka ebaõnnestuda," innustas teaduspargi turundus- ja kommunikatsioonijuht Kadri Tammai.

"Start-up'i asutamine on seotud suure riskiga ning just seetõttu julgevad sellesse ettevõtlusvormi oma tööd ning energiat panustada just noored. Tavaliselt pärast ülikooli lõpetamist, kui haridus on omandatud ja omatakse palju sõprussuhteid ning ollakse kursis nii maailmas toimuvaga kui ka valitsevate trendidega, ollakse valmis riskima idufirmade loomisega», märkis teaduspargi inkubaatori juht Martin Goroško.

«Kindlasti on Eesti start-up'ide edulood märgilise tähendusega, sest need julgustavad ja on noortele eeskujuks, et meie väikses Eestis on võimalik suuri asju korda saata. Oluline on ka mõista, et idufirmade puhul ei ole oluline geograafiline asukoht - seega ei tohiks arvata, et selliseid äriplaane on võimalik teostada vaid Tallinnas. Kuna Eesti on nii väike, siis ei ole väga vahet, kus pihta hakata. Samas on midufirmade kogukond kokkuhoidev ja seetõttu noortel ettevõtlusega alustajatel on kasulik alati tulla ja nõu küsida," lisas ta.