Valga Jaani kiriku juures avati kirikuõpetajate mälestuspink

Pingi avamisel võttis sõna ka Valga vallavanem Margus Lepik. «Valga on tänupinkide reas jõudnud järjekordse tähiseni. See on kolmas pink, mille saame üheskoos linnas avada. Kui siiani olid kaks esimest pinki pühendatud konkreetsele inimesele, siis see on pühendatud paljudele. Ma tahan siiralt tänada Valga Muuseumit selle pingi idee eest. Samuti Valga kogudust, kes tuli sellega kaasa. Tore on see, et pink on lisaks vaatamisväärsusele ka täiesti praktiliselt kasutatav pink ja ma loodan, et kui te sellel või kahel teisel varasemalt avatud pingil istute, siis mõtlete ka neile inimestele, kellele pingid pühendatud on.»