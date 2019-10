Kahe riigi vallad tahavad piirile asfalti

Memorandumi eesmärk on selle koostajate teatel tõstatada ja lahendada üle piiri kulgevate teede probleem need kas asfalteerides või tolmuvaba katte alla viies. Deklaratsioonile kirjutasid alla Mulgi, Valga, Valka, Ruhja, Mazsalaca ja Naukše¯ni omavalitsuse juhid.

Peeter Rahnel selgitas, et Mulgi vald on koos teiste piiriäärsete omavalitsustega taotlenud aastaid Eesti ja Läti ühendusteede tolmuvaba katte alla viimist, paraku ei ole neid seni kuulda võetud. Viljandimaale jääb kolm teelõiku, mis ühendavad Eestit ja Lätit läbi Penuja, Laatre ja Mõisaküla. Rahnel meenutas, et Mulgi vald esitas aprillis rahandusministeeriumile pöördumise, milles seisab, et teede renoveerimine ja katmine mustkattega on oluline majanduslikust, kultuurilisest ja militaarsest vaatenurgast.