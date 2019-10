Sisukad vahetunnid tõid Antsla koolile Aasta haridusteo tiitli

«Me oleme viimase kolme aasta jooksul püüdnud sisustada õpilaste jaoks vahetunnid selliselt, et lapsel on võimalik liikuda,» rääkis Antsla gümnaasiumi direktor Katrin Martinfeld. «Töötavad koolitatud mängujuhid, 1.-6. klassidesse oleme ostnud kastid, kus on vahetunni mänguvahendid. Kaks kolmandikku õpetajatest on käinud koolitusel ja õppetunni raames kasutatakse metoodikat, mis toetab õpilase liikumist tunnis.»