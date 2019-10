Tellijale

«Poe tegemine Põlvasse on veel lahtine, sest krunt ei ole meie oma. Lisaks asub seal bussijaam. Igal juhul järgmisel aastal poodi veel kindlasti ei tule,» toonitas OG Elektra ASi nõukogu liige Georg Gross.

Kaupluse suuruseks on arvestatud 1200–1400 ruutmeetrit, miinimumvariant on 900–1000 ruutmeetrit. Praeguse bussijaama hoone asemele asemele on plaanitud parkla, pood ise tuleb nii-öelda maa poole.