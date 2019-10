Odavaimat toasooja tarbivad Valga elanikud

Tellijale

Kõige odavamalt jõuab soojus lõpptarbijani Valgas, kus soojust jagab Utilitas Eesti AS. Valgas on kilovatt-tunni piirhinnaks märgitud 46,04 eurot. Utilitase kaugkütte­ettevõtete juhi Andres Veske sõnul on Valga soojuse hind üks madalamatest mitte ainult Lõuna piirkonnas, vaid kogu Eestis. Tema sõnutsi on selle taga optimeeritud tootmis- ja jaotuskulud ning soodne kütus.