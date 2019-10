Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk ütles, et katkine aken on varem lõhkujatega kimpus olnud keskväljakul viimase aja ainuke juhtum. «Pärast seda on olnud rahulik, keskväljakuga ja noorte vandaalitsemistega seotud mured vaibunud. Aken lõhuti augustis, saime vahetult info ja alustasime menetlust.»