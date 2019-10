Arved Breidaks: Venemaa silub sassis suhteid

Esiteks paistab, et Venemaa on otsustanud end rohkem avada. Praegu maksab odavaim viisa impeeriumisse 64 eurot ning selle taotlemiseks võib kuluda kuni paar nädalat. Seevastu elektroonilise viisa saab igaüks ise internetis ära vormistada ning see ei maksa midagi. Küllap on siis Venemaal mõistetud, et turistide suurem hulk toob riigikassasse kokkuvõttes rohkem tulu kui viisamüük.

Elektroonilised tasuta viisad juurutati Venemaal 2017. aasta augustis Kaug-Iga piirkondade külastamiseks. Tänavu juulis lisandus sihtkohana Kaliningradi enklaav (Königsberg) ning oktoobrist Peterburi ühes Leningradi oblastiga, kuhu oodatakse eeskätt Euroopa riikide turiste.

Kuna üldiselt arvatakse, et Moskvas ei tehta selliseid otsuseid ilma (välis)poliitilise tagamõtteta, võib oletada, et viisatingimuste lihtsustamisega soovitakse näidata Venemaa muutumist, avatud meelt ja ehk ka meeleparandust.

Alates Ukrainale kallaletungimisest on Venemaa jäänud osalisse isolatsiooni, mille murdmiseks läheb vaja nii tugevaid kui pehmeid abinõusid. Sissesõidutingimuste lihtsustamine kuulub viimaste hulka. Sealjuures on tähelepanuväärne, et e-viisasid ei väljastata näiteks Suurbritannia ja USA kodanikele – neid riike peetakse oma põlisvaenlaseks.

Kui lisada Mandri-Euroopa riikides üha valjemalt kostvad arvamusavaldused, et Venemaa tuleb Ukrainale vaatamata isolatsioonist välja tuua, sobitub turismi arendamine niinimetatud Venemaa avanemise ja muutumise kontseptsiooni. Moskva propagandakanal Sputnik on jõudnud juba teatada, et 2021. aasta algusest laieneb e-viisa kogu Venemaa territooriumile. Kaugel see viisavabaduski siis enam on!