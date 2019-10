Galerii: jalgpalli läbi suhtlusoskust arendav programm jõudis Tõrva

Tellijale

SPIN on spordil põhinev noorte arenguprogramm. Selle eesmärk on arendada ja tugevdada noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi ning tuua neile läbi spordi rõõmu. Senini on tegevused toimunud Tallinnas, Viimsis, Keilas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Narvas. Programmi sihtrühm on riskioludes elavad ja vähekindlustatud poisid ja tüdrukud vanuses 9–18 eluaastat.

Üritusel olid kohal nii programmi meeskonna, valla kui politsei- ja piirivalveameti esindajad. Jalgpalliplatsil mängivad teiste seas noortega aega ka politseinikud. «Tõrva on seni Eestis üks pisemaid haldusüksusi, kus noortekeskus, vald ja partnerid on suutnud omast initsiatiivist selle projekti käima lükata. Politsei on abiks, ja oleme uhked, et Tõrva on leidnud sellise võimaluse noortele tähelepanu pööramiseks,» ütles Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk.