Raudtee ületuskohtadel tuleb suuraktsioon

Ühisaktsiooni ajal on politsei, Eesti Raudtee ohutusmeeskond, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti esindajad ning turvafirma USS suurte jõududega väljas raudteeülekäigu- ja ülesõidukohtades Tallinnas, Keilas, Aegviidus, Kehras, Tartus, Jõgeval, Elvas, Valgas, Põlvas, Rakveres, Tapal, Jõhvis, Narvas, Kiviõlis ja veel mitmes paigas.

«Viime aktsiooni korraga läbi paljudes maakondades, et igale autojuhile ja jalakäijale vastutustundliku liiklemise põhimõtteid meelde tuletada,» ütles Eesti Raudtee turvajuht Marius Kupper. «Viimaste aastate õnnetuste statistika näitab, et kuigi raudteeohutusest räägitakse palju, tuleb aasta-aastalt inimestele aina uuesti südamele panna, et nad iseenda ja teiste tervise suhtes arvestavad oleks.»

Ta lisas, et ees on pime ja libe sügis ning seetõttu on õige aeg autojuhtidele meelde tuletada: raudteeületuskohtadel tuleb olla eriti ettevaatlik, et kõik turvaliselt koju jõuaksid.

Ülesõitudel rahustatakse aktsiooni ajal liiklust, vesteldakse kiirustavate või kärsitute juhtidega, ülekäikudel jagatakse lastele raudteeohutusalaseid värviraamatuid ning selgitatakse ohutu liiklemise põhimõtteid.

Põhja prefektuuri prefekt Kristian Jaani tuletab liiklejatele meelde, et suvised sõiduvõtted tuleb sügise saabumisega ära unustada ning hoida meeles, et vihma, lörtsi ja libedaga on auto pidurdusteekond oluliselt pikem kui kuival asfaldil, samas nähtavus võib olla kehvem, mis nõuab autojuhilt ekstra hoolsust.

«Statistika näitab, et sügisel juhtuvad autojuhtidega õnnetused tihti just seetõttu, et ollakse harjunud suviste oludega ning näiteks raudteeülesõitudel hinnatakse udu, pimeduse või vihma tõttu pidurdusmaad ja läheneva rongi kaugust valesti,» rääkis Jaani. «Jalakäijatele tahan aga kindlasti südamele panna, et raudteed ületades tuleb nutitelefon ära panna ning kõrvaklapid peast võtta, kuna rongid liiguvad kiiresti ja väga vaikselt.»

Tänavu üheksa kuuga on juhtunud Eesti Raudtee taristul neli õnnetusjuhtumit, milles sai viga üks ning hukkus kaks inimest.