Valgamaa hooldekodu asukas seikles Tallinnas

Mees lahkus 7. oktoobri öösel Valga vallas hooldekodust teadmata suunas. Kogutud info põhjal oli alust arvata, et ta võis suunduda Tallinna poole. Muu hulgas tegeles politsei turvakaamerate salvestuste ülevaatusega, et infole kinnitust saada.

Olukorra tegi tõsisemaks teadmine, et mehel on terviseprobleeme. Mobiiltelefoni ta aga kaasa ei võtnud.

Pjotr on ka varem korduvalt hooldekodudest lahkunud. Teda on taga otsitud, kuid ta on alati leitud ja turvaliselt tagasi hooldekodusse toodud.