Algas Lõuna-Eesti Postimehe suur joonistusvõistlus

Konkursil on oodatud osalema kõik Põlva-, Valga- ja Võrumaa koolieelikud nii kodudes kui ka lasteaedades.

Konkursil on 14 teemat ja iga lasteaed saab esitada kuni kümme joonistust ühe teema kohta (kokku seega maksimaalselt 140). Valik tuleb teha lasteaial endal.

Samuti oleks hea, kui töid joonistataks iga teema kohta. Kui lasteaed on aga väike ja kõiki teemasid rühmade vahel ära jagada ei saa, võib loomulikult esitada pilte ka vähematel teemadel.

Täpsustuseks: ka kodused lapsed saavad konkursil osaleda. Isegi siis, kui nad on lasteaia kaudu ühe töö juba esitanud. Kuid väike piirang on siingi: iga laps saab esitada ühe töö ühe teema kohta, kokku maksimaalselt 14 tööd.

Esimesed joonistused on juba toimetuseni jõudnud. Võistlus kestab 25. oktoobrini, mil võtame vastu viimased pildid.

Joonistused tuleb lastevanematel ja lasteaedade esindajatel tuua märgusõnaga «Mina märkan!» varustatult Lõuna-Eesti Postimehe toimetusse aadressil Valga, Kesk 10 või Tartu, Ülikooli 2a. Kindlasti tuleks lisada, et tööd on mõeldud Lõuna-Eesti Postimehe kalendrisse.

Tähtis on, et pilt oleks joonistus, mitte näiteks liimitud või muul moel kokku sobitatud kollaaž.

Et vahvamad tööd avaldatakse kalendris, on tähtis, et joonistus oleks laiupidi (horisontaalis) A4-formaadis.