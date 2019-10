Sulev Valner: kaks aastat haldusreformist – kuidas edasi?

Kaks aastat pärast haldusreformi võime tõdeda, et omavalitsuste ühinemise mõttes on see tehtud. Need, kes pidid riigikogus 2016. aastal vastu võetud seaduse nõuete järgi ühinema, need ühinesid või ühendati valitsuse algatusel. Need, kes olid omavalitsusena 5000 elaniku miinimumnõudest suuremad, võisid jääda eraldi, Kagu-Eestis lõpuks ainsana Võru linn.

Kas kellegi arvates õigesti või valesti, aga just nii tolleaegne valitsus seaduses seatud nõuete alusel otsustas. Uus Eesti kaart sai sellega kujundatud, kindlasti mitte igaveseks, aga arvatavasti piisavaks ajaks, et tasub vahepeal paberile trükkida ja seinale panna.

Ometi võib ka kaks aastat pärast ühinemisi öelda, et haldusreform ei ole veel lõppenud. 2017. aasta ühinemised olid vaid esimesed sammud selles protsessis. Ühinemised ei olnud eesmärk omaette, vaid eelkõige vahend, et tugevdada omavalitsusi ja kogu Eesti omavalitsuste süsteemi.

Kipume seda võib-olla unustama, aga näiteks riigikontroll ja õiguskantsler heitsid enne reformi aastast aastasse ette, et paljud väikesed valla- või linnavalitsused ei suuda kõiki kohustusi omaenda elanike õiguste tagamiseks vajalikul viisil täita. Ministeeriumid kasutasid omavalitsuste killustatust ja nõrkust sageli hea ettekäände või ka tegeliku põhjusena, miks aina rohkemate otsuste tegemine riigis tsentraliseerida.

Osa haldusreformi kriitikuid ütleb tagantjärele, et õige omavalitsuste arv oleks Kagu-Eesti kolmes maakonnas olnud kolm: üks maakond – üks omavalitsus.

Nüüd on olukord muutunud. Valitsuse tegevusprogrammis on rida punkte, mida võib lugeda haldusreformi sisuliseks jätkamiseks. Omavalitsustele antakse täiendavaid ülesandeid, mida nad varasemast paremini täita suudavad, kasvatades vastavalt ka tulubaasi. Samuti on valitsus suurendanud omavalitsuste eelarvelist iseseisvust, tõstes nende otsustusvabadust riikliku sihtotstarbelise raha kasutamisel. Motiveerime ka kohalikke omavalitsusi soosima ettevõtlust.

Enamate ülesannete andmine valla- ja linnavalitsustele on põhjendatav sellega, et kui enne oli Eestis omavalitsuse keskmine suurus pisut üle 1800 elaniku, siis pärast reformi on see rohkem kui 7700.

Igaüks saab aru, et alla 2000 elanikuga väikevald ja 6000–7000 või enama elanikuga omavalitsus (suurem kui näiteks Põlva linna rahvaarv) on oma võimaluste poolest kaks eri asja. Reformi tulemus peaks olema piisav, et omavalitsuste väiksus ei takistaks enam kohaliku valitsemise heal tasemel korraldamist.

Esmane rahandusministeeriumis tehtud analüüs näitab, et kui töötajate üldarv ühinenud valdades-linnades on umbes kümnendiku võrra vähenenud, siis juhtimise ja raamatupidamise kokkutõmbamise arvelt on suunatud enam teenistuskohti teenuste osutamisse ja korraldamisse. See omakorda on võimaldanud töötajate spetsialiseerumist.

Lastekaitse ja teiste sotsiaalvaldkonna alade, IT, ehituse ja hangete spetsialistid, juristid, järelevalve ja sisekontrolli ametnikud on näited inimestest, keda uutes omavalitsustes töötab senisest oluliselt rohkem ja täiskohaga, mitte näiteks 0,3 koormusega muude kohustuste kõrvalt.