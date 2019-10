Kirdi endine treener: ma teadsin, kui valus see on

Tellijale

Põhjus selles, et hõbemedalimehe võistlus lõppes viienda katsega, kui ta viskel oma õlga vigastas. Seejärel viidi mees staadionilt kanderaamiga minema.

«Elad ise kaasa ja mul oli pulss ikka väga kõrge,» kommenteeris Luts pühapäevast odaviskevõistlust. Treener rääkis, et suur jõuproov tekitas temas vastakaid emotsioone. «Olen rõõmus ja nukker,» sõnas ta. Ühelt poolt tunneb ta maailmameistrivõistluste hõbemedalist head meelt, teisalt jääb kripeldama, sest Kirdil oli võimalus esimene tiitlivõistluste kuld võtta. «Fakt on, et ta oleks pidanud võitma,» kinnitas Luts.