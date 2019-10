Politsei harjutab toimetulekut sisserändajatega

Suurõppus HotSpot19 viikse läbi tuleva nädala neljapäeval Koidula raudteejaamas, edastas Lõuna prefektuur. 17. oktoobril toimuva suurõppuse fookus on Koidula raudteejaama loodud sisserändajate vastuvõtupunkti töö käivitamisel ja sealsete esmaste toimingute läbiviimisel.

Õppusele kaasatakse ligi 400 politsei- ja piirivalveameti (PPA) töötajat, kelle seas on valdavalt migratsiooniametnikud, reservametnikud, RTÜ liikmed ja tõlgid

Politseikolonelleitnant Toomas Malva selgitas, et kuigi ohuhinnangud Eestile massilise sisserände ohtu jätkuvalt ei prognoosi, on teiste riikide kogemus näidanud, et valmisolekut, teoreetilisi teadmisi ja tegevusplaani läbimängu ei saa ükski riik alahinnata.