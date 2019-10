Tellijale

Valga Priimetsa kool on kakskeelne kool. Klassidel on kaks paralleeli, millest üks on tavaklass ehk vene õppekeelega ja teine paralleel on keelekümblusklass (eestikeelne). Kooli õppetöö on paljus suunatud Eesti riigi ja rahva sümboolika ning traditsioonide õpetamisele ja omaksvõtmisele ning oma keele ja rahvusliku identiteedi säilitamisele.