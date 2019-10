Tõrva vallavalitsus ootab kandidaate aasta isa tiitlile

2018. aastal anti välja esimest korda Tõrva valla aasta isa tiitel, mille pälvis Urmas Kivit. Tema peres on üles kasvanud kuus last, neist viis kasulapsed.

“Isal on perekonnas olnud läbi aegade täita oluline roll. Lapse arengus on isa väga tähtsal kohal ning on tähtis märgata neid tublisid isasid, kes on meie ühiskonnas teistelegi eeskujuks,” sõnab Tõrva vallavanem Maido Ruusmann.

Aasta isa tiitliga tunnustatakse pereisa, kes on pühendunud ja hea isa ühele või mitmele lapsele andes neile armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust. Esitatud kandidaat ei pea olema abielus. Aasta isa konkursile sobiv kandidaat on Eesti Vabariigi kodanik, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Tõrva vald ning kes on hinnatud nii oma ametitöös kui ka perekonnas ja kes on ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma pereringi. Aasta isa aunimetus omistatakse ühele isale ainult üks kord.