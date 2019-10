Võistluse žürii tegi tavatu otsuse

Eesti lastekirjanduse keskuse korraldatava võistluse Põlvamaa eelvoorus osales kümme õpilast kaheksast koolist. Kuna seekord ei olnud soovitava kirjanduse nimestikku nagu varasematel aastatel, oli ka raamatukogu töötajatel põnev teada saada, millise valiku on õpilased ja juhendajad teinud. Tingimus oli, et raamat oleks kirjutatud heas eesti keeles. Ette loeti teiste seas Ilmar Tomuski, Kalju Saaberi, Ellen Niidu, Priit Põhjala, Ellen Niidu, Kristiina Kassi ja Edgar Valteri loomingut.

Žürii koosseisus Helje Põvvat (esimees), Aili Kolsar, Elsa Raadla ja Külli Ots hindas eelkõige loetava mõtte edastamist, emotsionaalsust, diktsiooni ja suhtlemist publikuga (silmside). Põvvat rõhutas oma tagasisides, et väga tähtis on suunata tekst publikusse ja väga olulised on sõnalõpud: need tuleb selgelt välja hääldada.