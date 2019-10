Peipsis on vähe vett

Järveäärsed inimesed on täheldanud, et sellel sügisel on Peipsi veetase eriti madal.

«Veetase on Mustvee vaatlusjaama andmetel langenud 120 sentimeetri ümbrusesse vaatlusjaama nullist. See tähendab, et näit on allpool pikaajalist keskmist, kuid mitte rekordiliselt madal. Sügiskuude vastavad rekordid jäävad kõik alla meetri vaatlusjaama nullist,» selgitas keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonna peaspetsialist Tanel Toots.