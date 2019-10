Antsla kool kasvatab isetegemise rõõmu

Tellijale

«Kõige suurem kasu on minu hinnangul, et oleme muutunud oluliselt ettevõtlikumaks ja hoolivamaks,» lausus Martinfeld. «Õppetundide kvaliteet on tõusnud. Lastel on suurenenud ka koolirõõm, sest tegevused on mitmekesisemad.»