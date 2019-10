Võrumaa noormees palvetab viis korda päevas Meka poole

Tellijale

«Terroristinalju tehti ja sõbralikku tögamist oli, aga klassikaaslased olid väga mõistvad,» meenutab 11 aastat tagasi islamiusu vastu võtnud Rauno Ruus (28), kellest pärast õpinguid Saudi Araabias on saanud Eesti moslemikogukonna usunõunik. Ta palvetab araabia keeles viis korda päevas Meka poole ja kui hommepäev peaks Eesti üle minema islamiõigusele, kõlbaks ta ka šariaadikohtunikuks.

Selle Võrumaa noormehe tee usuni on sarnane küllap paljude teismeliste otsingutele. «Mingi hetk, 13–14-aastasena tundsin, et peab olema mingi suurem jõud ja looja. Hakkasin huvi tundma ja jõudsin kristluseni,» räägib Ruus. Jumalateenistustel käis ta tollal Tartu Jaani kirikus, et kodukandis usuteemaga avalikult mitte silma paista. Luges kodus piiblit ja palvetas.