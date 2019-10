Konkursi võidu nimel võistleb ka Valgamaa naine

«Minu suur kirg on alati olnud laulmine. See on saatnud mind läbi elu ja olnud mulle toeks läbi erinevate eluetappide. Kui ma laulan, siis olen täielikult selles protsessis nii, et ülejäänud maailm hetkeks kaob. Tunnen, et olen viimaks leidnud endas enesekindluse, et oma annet ka teistega jagada,» ütleb Alemaa ettevõtmist korraldava Eesti Kultuuri Koja Facebooki-lehel.