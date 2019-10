Arst oli õigel ajal õiges kohas

«Ajafaktor õla paikapanekul on ülimalt tähtis. Kui õlg välja läheb, on inimene kergelt šokis ja laseb selle paremini tagasi paika panna. Mida aeg edasi, seda suuremaks läheb valu. Kergejõustikuliit tegutses ikka väga kiiresti ja organiseeris mulle võimaluse tema juurde saada. Õla paika panemine ise ei olnud raske. Kui näed, kuidas õlg liigesest väljas on, siis selleks on vastavad tehnikad. Tähtis on, et inimene laseks end hästi lõdvaks,» rääkis Rahu.