Autosõit lõppes kitse pärast kraavis

«Ööl vastu tänast teatas juhuslik mööduja häirekeskusele, et Põlvamaal Kanepi vallas Karilatsi külas on sõiduauto teelt välja sõitnud ja katusele paiskunud,» vahendas PPA Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk Lõuna-Eesti Postimehele. «Teataja jäi avariilise auto juures seisma ning tuvastas, et masinas ühtegi inimest ei viibi.»