Viis tegevust, millega talviste ilmade saabudes peab arvestama

Esiteks: Tangi hooajale sobilikku kütust

Tagamaks mootori sujuv töö ka ilmade jahenedes on mõistlik tankida kvaliteetset, talvistele temperatuuridele vastavat kütust. Nii bensiini- kui ka diiselmootoriga autode korral on väga oluline hoida auto kütusepaak võimalikult täis ning tankida tihedamalt. Nii väldid kondenseerumise tagajärjel vee sattumist kütuse hulka, mis võib mõjutada mootori tööd. Eriti tähelepanelikud peavad aga olema diiselmootoriga autode omanikud, sest miinuskraadidele mittesobiliku suvise diislikütuse tankimisel ummistub auto kütusefilter, mistõttu ei ole võimalik automootorit käivitada.

Novembrikuus hakkab Alexela kõikides tanklates minema üle arktilisse kliimasse ettenähtud talvisele diislikütusele, mille külmakindlus ehk külmfiltri ummistumispunkt on vähemalt -26˚C. Talvine diislikütus hakkab Alexela tanklates olema tähistatud lumehelbekesega.

Teiseks: Vaheta rehvid pigem varem kui hiljem

Eestimaa muutlikus kliimas on õige rehvivalik äärmiselt oluline. Seetõttu on hea olla talve tulekuks varakult valmis, mitte tõdeda, et talv tuli taas ootamatult. Vaheta oma suverehvid talverehvide vastu aegsasti, sest libedad teid kogeme juba tänaste ilmadega. Soovituslik on vahetada suverehvid talverehvide vastu kui õhutemperatuur langeb +3 kraadini.

Kolmandaks: Vaheta suvine klaasipesuvedelik talvise vastu

Pimedal ja külmal ajal on hea nähtavus autoroolis eriti tähtis – hoia oma auto esiklaas puhtana. Vältimaks halba üllatust, et klaasipesuvedelik on ära külmunud, võta juba varakult kasutusele talvine klaasipesuvedelik. Kui sõidad tihti maanteel, siis soovitame kasutada -40 kraadist klaasipesuvedelikku, sest tuulekülmast tulenevalt muutub jäine õhk veelgi krõbedamaks, mistõttu -20 kraadine klaasipesuvedelik võib külmema ilma korral esiklaasile pihustamisel jäätuda. Kindlasti kontrolli üle ka kojamehed, sest oma eluea ära elanud ja hooajaks mittesobilikud kojamehed ei taga piisavat reageerimisaega ootamatusteks.

Neljandaks: Auto talvevarustuse A ja O - jääkaabits, hari ja väike labidas

Ei ole halba ilma, on halb varustus. Vanematel sõidukitel, millel puudub esiklaasi soojendus, tuleb varustusse lisada talveks kvaliteetne jääkaabits. Lumehari ja väike labidas peaksid samuti kuuluma käepäraste abivahenditena iga sõiduki talvevarustusse. Ole aegsasti valmis ootamatusteks, mis autojuhti pakase saabudes tabada võivad.

Viiendaks: Ole pimedal ajal senisest veelgi tähelepanelikum

Saabumas on aasta pimedaim aeg, mil lisaks nähtavuse olulisele halvenemisele muutuvad ka teeolud keerulisemaks. Kõik see nõuab autojuhilt suuremat keskendumis- ja tähelepanuvõimet. Tänaval jalakäijana liigeldes muuda ennast nähtavaks – kanna kindlasti helkivaid rõivaid ja ära unusta helkurit! Ka Alexela mugavuspoodidest on võimalik soetada jalatsitele nähtavaks tegevaid helkivaid abimehi.