Täna algab täiskasvanud õppija nädal

Haridus- ja teadusministri täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidaku sõnul on täiskasvanuna õppimine tänapäeval möödapääsmatu. „Rõõm on küll näha, et juba iga viies Eesti täiskasvanud elanik osaleb elukestvas õppes, kuid meil on võrreldes Põhjamaadega veel kahtlemata arenguruumi. Me kõik peame end järjepidevalt täiendama, et arenevas maailmas tööturul hakkama saada ja oma elukvaliteeti parandada.“