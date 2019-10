Võru ettevõtlikud naised tutvusid kootsinguga

Osalejad said proovida kootsingu (coaching) erinevaid tehnikaid ja meetodeid. Peale selle tutvustas koots ja superviisor Einike Mölder tänapäeval üha enam kasutatavate nõustamisvormide kasu ja põhimõtteid ning jagas näpunäiteid suhtlemisel kolleegide, klientide ning lähedastega.

Mölderi sõnul olid osalejad töötoaga rahul – nad said uusi teadmised, ideid ja toetust grupiliikmetelt. «Nii mõnigi leidis, et elus võib tulla ette olukordi, mil oleks mõistlik kasutada kõrvalist toetust, et oma mõttemustritesse mitte kinni jääda ja teha seda näiteks kootsi või superviisori abiga,» rääkis Mölder.