Muusikud tutvustavad pärimust

Kontsertide eestvedaja Margit Kuhi ütles, et muusika on rõõmus täiendus koolipäeva, aidates samas lastel rohkem teada saada oma juurtest ja piirkonnast, kus nad elavad.

«Oleme valinud kontserte andma inimesed, kes väga armastavad oma kandi pärimust ja oskavad nakatada kuulajaid oma pühendumisega. Läbiviijatel on isiklik tugev side nende piirkondadega ja sealse pärimusega, nad oskavad rääkida jutte, laulda laule ning mängida pillidel pärimusmuusikat, mis kõnetab,» rääkis Kuhi.

Ta lisas, et koolid, kellele kontserte pakutakse, said valitud selle järgi, et osa saaksid ka väiksemad maakoolid, kes kontserte raha eest tellida ei jaksa.